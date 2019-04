publié le 24/04/2019 à 07:16

À un mois presque jour pour jour des élections européennes, la droite s'amuse du passé de Nathalie Loiseau. La tête de liste LaREM a plaidé l'erreur de jeunesse après les révélations sur son appartenance à une liste d'extrême droite au début des années 80 à Science Po Paris. Les faits sont anciens mais font tâche pour celle qui s'érige aujourd'hui en adversaire acharnée de cette extrême droite conduite par Marine le Pen.



C'est en tout cas l'avis de Laurent Wauquiez, le patron du parti Les Républicains, en meeting à Caen : "Je laisse chaque Français juge de se demander si après de telles révélations, on peut encore faire confiance à une personne comme Nathalie Loiseau, et si après un tel double discours, il peut y avoir encore le moindre crédit qui s'attache à ses paroles".

Nathalie Loiseau a de son côté reconnu "une erreur de jeunesse". Elle a jugé "révoltant" de lui "prêter une proximité avec l'extrême droite" en affirmant également ne pas avoir fait campagne et ne pas avoir été particulièrement attentive à la suite de cette élection.

À écouter également dans ce journal

Justice - Le pompier "gilet jaune" a été condamné à 10 mois de prison avec sursis. Il avait été interpellé samedi à Paris avec d'autres manifestants en possession d'un sac rempli de cocktails molotov et de feux d'artifices. Un pur hasard a plaidé le jeune homme jugé en comparution immédiate.



Société - La procréation médicalement assistée élargie aux couples de femmes ne fait plus peur aux Français. Deux tiers d'entre eux (65%) y sont favorables, d'après un dernier sondage BVA. C'est 10 points de plus qu'en 2014.



International - Kim Jong-Un a quitté Pyongyang pour Vladivostok en Sibérie où il doit rencontrer pour la première fois Vladimir Poutine ce jeudi 25 avril, deux mois après l'échec du Sommet de Hanoï avec Donald Trump.