publié le 24/04/2019 à 08:13

Le sujet est épineux, et les déclarations sont scrutées à la loupe en ce qui concerne la réforme des retraites à venir. C'est dans ce contexte que Jean-Paul Delevoye, haut-commissaire à la réforme, a indiqué mardi 23 avril que l'âge de départ à la retraite n'était pas menacé et demeurerait à 62 ans, comme promis par Emmanuel Macron lors de la campagne de l'élection présidentielle.



Invité de RTL ce mercredi 24 avril, Jean-Pierre Raffarin prône au contraire "qu'il faut reculer l'âge légal de la retraite" : "Si on veut maintenir le niveau de cotisation et maintenir le niveau de retraite, de pension, il est clair qu'il faudra travailler un peu plus", estime l'ancien Premier ministre.

"Je pense qu'il faut reculer l'âge légal de la retraite", abonde-t-il. "On est aujourd'hui avec une espérance de vie qui est bien plus forte que dans le passé, et donc cela me paraît être la ligne directrice", ajoute le ténor de la droite.

Ce que je veux c'est que l'on maintienne les pensions, que l'on indexe les retraites sur le coût de la vie et donc que l'on protège le niveau de vie des retraités." Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre (2002-2005) Partager la citation