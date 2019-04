publié le 22/04/2019 à 20:25

Jeudi, Emmanuel Macron doit annoncer des mesures au sortir du grand débat. Son intervention de lundi avait dû être annulée en raison de l'incendie de Notre-Dame. On sait déjà que le chef de l'État doit parler de la nécessite de "travailler plus" pour financer les baisses d'impôts.



Une position défendue par Aurore Bergé, députée LaREM des Yvelines, qui rappelle que l'un des chantiers prioritaires du gouvernement est la dépendance. Pour financer cette dépendance, la députée préconise notamment l'instauration d'un deuxième jour férié travaillé.

"Je pense qu'il y a une solidarité intergénérationnelle qui est très forte dans notre pays. Mais je pense qu'on est prêt à le faire si et seulement si on sait exactement où va cet argent. Et c'est ce qu'on nous a beaucoup dit pendant le grand débat : 'on est prêt à contribuer plus, par contre on veut savoir où ça va'", a expliqué Aurore Bergé sur RTL.