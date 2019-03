"Gilets jaunes" : "Ça ne se reproduira pas à l'avenir", dit Benjamin Griveaux sur RTL

publié le 20/03/2019 à 08:09

Le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, concernant les limogeages qui ont fait suite aux incidents survenus ce week-end pendant les manifestations des "Gilets jaunes" déclare sur RTL qu'il "y a des responsabilités qui ont été clairement établies, il y a eu des dysfonctionnements que nous avons reconnus" dès lundi 18 mars.



"Nous ne cachons pas la responsabilité de mauvaise doctrine d'emploi qui s'est faite samedi (16 mars) et qui ne se reproduira pas à l'avenir" explique Benjamin Griveaux. Pour les futurs weekends, "nos forces seront plus mobiles, les conditions d'emploi de la force et d'interdiction de manifester dans certains lieux seront établis" confie le porte-parole.

"Je le dis aussi, il y a une loi qui s'appelle la loi anti-casseur dont j'entends beaucoup nos oppositions s'émouvoir de ce qu'il s'est passé samedi et dont beaucoup ne l'ont pas votée, l'ont condamnée, l'ont considérée comme liberticide" a-t-il déclaré. "Cette loi en vigueur aurait permis, sans doute d'avoir des éléments émeutiers moins nombreux sur les Champs-Élysées samedi dernier" ajoute-t-Il. Il assure par ailleurs, que la préfecture de police n'est pas déstabilisée.