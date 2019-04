publié le 23/04/2019 à 08:06

Emmanuel Macron donnera une conférence de presse, jeudi 25 avril, à l'Élysée pour ses grandes annonces issues du grand débat. Il l'ouvrira par un discours. C'est la première fois qu'il se livre à cet exercice depuis qu'il est Président et très peu de choses filtrent comme à chaque fois qu'il joue gros.



"Il est prêt. Peut-être pas à la virgule mais le contenu est parfaitement arrêté", d'après l'un de ceux qui entourent Emmanuel Macron. "On a un axe plus ou moins arrêté", nuançait dans la soirée un conseiller officiel du Président. "Je pense qu'il faut travailler jusqu'au bout", ajoute-t-il. Il a pris l'exemple de l'interview de la députée des Yvelines la République en marche, Aurore Bergé, sur la suppression d'un jour férié pour financer la réforme de la dépendance.

"Regardez le nombre de réactions qu'il y a eu. Jusqu'au bout on a des choses comme ça qui obligent à préciser", déclare-t-il. Quid des annonces que devaient faire le chef de l'État, lundi 15 avril, avant l'incendie de Notre-Dame et qui ont été éventées dans la presse mais jamais officialisées, on sait que leur révélation a fait enrager Emmanuel Macron.

Une prise de parole décisive pour Emmanuel Macron

"C'est comme une lettre qui a été écrite et qui n'aurait pas été postée", martèle l'Élysée. "Les choses seront confirmées, précisées, enrichies", nous a-t-on confié lundi 24 avril. Le sort de l'ENA et des grands corps fera, par exemple, l'objet d'une mise au point.



Le chef de l'État devrait prendre la parole vingt minutes environ pour un propos liminaire. Deux heures de questions réponses sont envisagées. S'il y a sérieusement à réfléchir à s'exprimer dans la presse régionale, "ces seuls journaux que les Français aiment vraiment", selon Emmanuel Macron, il a souhaité maintenir son rendez-vous avec les journalistes politiques.

C'est un rendez-vous entre deux élites politique et médiatique Partager la citation





"L'objectif est de montrer que rien ne sera clos après ça", comme le dit, en privé, Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale. "Ça ne peut pas être je vous ai entendu, voilà mes choix et au revoir", ajoute-t-il. Le fait qu'il choisisse un corps intermédiaire (les journalistes) avec lequel on dit qu'il entretient des relations rugueuses ça a du sens", explique l'Élysée.



À entendre l'équipe du Président on croirait que cette conférence de presse est l'ultime étape de son tour de France. "C'est un rendez-vous entre deux élites politique et médiatique. Les deux sont très abîmés en terme de confiance. Ça va être intéressant de voir comment les journalistes se comportent", soufflait-on dans une mise en garde à peine voilée lundi 24 avril. "Les Français veulent plus de démocratie participative, ça y participe. Il s'agit de confronter à des gens dont le métier est d'informer et dont on ne connaît pas les questions", précise l'Élysée.

Le Plus

Nathalie Loiseau a flirté avec l'extrême droite, selon les révélations de Mediapart. Le temps d'une élection étudiante, elle a figuré sur la liste de l'UED, l'Union des étudiants de droite, un syndicat d'extrême droite dérivé. Elle assure, de son côté, ne pas en avoir perçu la couleur politique çà l'époque. C'était à Sciences Po Paris en 1984.