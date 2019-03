Dépendance des personnes âgées : "Il y a urgence à agir", estime Agnès Buzyn

publié le 28/03/2019 à 19:20

Avec le vieillissement de la population vient la question de la dépendance. La France comptera deux fois plus de personnes de plus de 85 ans en 2050, et dès 2030, les plus de 65 ans seront plus nombreux que les moins de 20 ans. Un rapport sur le grand âge a été remis, ce jeudi 28 mars, à la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn. Elle annonce une grande loi sur la dépendance à l'automne.



"Il y a urgence à agir, à anticiper", reconnaît la ministre. "Nous devons diversifier les modes de prise en charge, favoriser le maintien à domicile, développer la prévention pour réduire les risques de perte d'autonomie. Nous devons travailler très tôt, avant même la retraite, à préserver nos facultés."

Ce rapport, déposé par Dominique Libault, le président du Haut conseil du financement de la protection sociale, compte 175 propositions. Il suggère notamment un plan national pour revaloriser les métiers du grand âge avec 80.000 postes supplémentaires d'ici 2024.

Le financement en question

"Ces métiers ont été sous-valorisés à la fois financièrement mais aussi en termes de perspectives de carrière", estime Agnès Buzyn. "Nous devons permettre à ces personnes d'évoluer en milieu de carrière. Nous devons les former mieux pour éviter les accidents du travail, les former à la bien-traitance et favoriser la formation continue pour leur permettre de se réorienter."



Le rapport suggère aussi de diminuer le reste à charge pour les familles et d'augmenter de 35% le budget dédié aux seniors dépendants d'ici 2030. Quant à la manière de le financer, la ministre reste vague. Travailler plus longtemps "fait partie des pistes possibles."