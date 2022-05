C'est le premier épisode d'une saga de trois volets. Ce mercredi 4 mai, Emmanuel Macon a diffusé une vidéo sur ses réseaux sociaux nommée "5 ans à l’Élysée". D'une durée de 40 minutes, ce montage retrace officiellement "les grands événements du quinquennat, les temps longs, de manière sincère".

Mais l'objectif, pas vraiment caché, de cette websérie est de mettre en avant le président de la République dans une mise en scène bien réfléchie. Emmanuel Macron est filmé pendant 5 ans par son équipe de campagne durant ses prises de paroles télévisées mais aussi ses rencontres avec les entreprises, les producteurs, les autres politiques et les citoyens Français.

Durant 40 minutes, on suit le président dans son quotidien avec des points de vue non-stabilisés qui frôlent la caméra cachée. Par exemple, les première secondes de l'épisode semblent avoir été filmées par erreur. L'image tremble et Emmanuel Macron est filmé en plongée. "Je voulais m'adresser à vous de manière directe" confie le Président en regardant hors-champ.

1. Tout d'un documentaire, sans voix-off ni analyse

En passant d'une période à une autre par un écran noir assez sobre, seule la voix d'Emmanuel Macron articule ce premier épisode. Les spectateurs entrent "en immersion" dans le quotidien du chef de l'Etat. "L'acteur principal" est alors mis en scène en pleine action en devant gérer les crises qui se multiplient.

Dans les vidéos filmées par son équipe de campagne, chaque sortie est l'occasion de faire un bain de foule pour Emmanuel Macron. Sans surprise, le président est remercié pour son projet et sa gestion du territoire français. "Vous êtes un président de la République française exceptionnel", assure un habitant de Saint-Martin face à Emmanuel Macron lors d'un déplacement le 26 septembre 2018, un an après l'ouragan Irma.

Ce premier épisode reprend donc les codes classique du documentaire. Cependant, aucune place n'est laissée à l'analyse ou à la critique de la parole présidentielle, ni aucune confrontation. Ainsi, il n'y a aucune voix-off et les rares extraits de journaux télévisés ne sont utilisés que pour la compréhension du déroulement du quinquennat. Une démonstration de la volonté d'Emmanuel Macron de maîtriser de la communication politique.

2. Des évènements choisis avec minutie et intérêt

Inscrites en lettres fines et blanches, les dates s'enchainent : l'ouragan Irma, suppression de la taxe d’habitation, cérémonie d’hommage au colonel Beltrame, gilets jaunes, saccage de l’Arc de triomphe... Voici autant d'évènements que le président de la République et son équipe de campagne ont choisit de mettre avant dans ce premier épisode.

À la fin du premier quart de la vidéo, un déplacement symbolise particulièrement la posture forte et active du Président. Lors du salon de l'agriculture du samedi 24 février 2018, Emmanuel Macron s'adresse à des céréaliers en colère "les yeux dans les yeux ". "Je me suis jamais planqué, il faut m'appeler et me faire venir, mais pas me siffler dans le dos. Venez parler, venez parler, venez là" lance-t-il.

Si ce passage, filmé par de nombreux médias, figure dans le premier épisode de la web série, ce n'est pas le seul moment où Emmanuel Macron a assuré aimer la confrontation. Sur le terrain ou sur les plateaux de télévision, il a toujours mis en avant sa franchise. Par exemple, lors d'une rencontre avec des cheminots en colère 18 avril à Saint-Dié-des-Vosges, Emmanuel Macron avait aussi lancé : "Je ne me cache pas, je ne vais pas me calfeutrer".

Les images choisies retranscrivent le portait qu'Emmanuel Macron souhaite incarner : un jeune homme charismatique, dynamique, motivé et force de projet. Un personnage plus "humain" qui se détache de l'image d'un chef de l’État qu’on a souvent décrit "jupitérien" et éloigné des préoccupations des Français.

3. En coulisse, Brigitte Macron est un soutien sans faille

Le premier épisode montre les coulisses de la préparation d'Emmanuel Macron le soir où il répond à des journalistes au Théâtre national de Chaillot. Alors que le Président réajuste sa chemise, Brigitte Macron le rassure en glissant : "elle est très bien cette chemise".



Une autre séquence revient sur l'organisation festive de l'Élysée le soir du 21 juin. C'est alors Brigitte Macron qui semble être aux mains de l'organisation de la fête de la musique présidentielle : "Les gens vont faire la fête sur les champs et vont aller vers Marigny où il y a l'écran géant". Cette ouverture des portes de l'Élysée à une scène électro avait été largement commentée et la photo du président avec les artistes avait choqué certains d'élus.



Un couple solide qui laisse apercevoir quelques échanges tendres au cours de ce premier épisode. Comme lorsque Emmanuel Macron modifie son texte quelques secondes avant de prendre la parole. Le Président s'approche de son épouse pour lui demander timidement "tu viens écouter ?" avant d'échanger un baiser. Le couple se lève alors pour se diriger vers les caméras pour une allocution sur la crise des gilets jaunes.

