À une semaine du premier tour de l'élection présidentielle, le politologue Jérôme Fourquet est revenu sur la possibilité qu'un nouveau mouvement, semblable à celui des "gilets jaunes", voit le jour dans les mois à venir. Interrogé sur RTL, il a estimé que "ce n'était pas impossible". Toutefois, il explique que "si la colère sociale devait s'exprimer, elle s'exprimerait après" l'élection présidentielle.

Il rappelle que "la crise des gilets jaunes a débuté moins d'un an et demi après l'élection de 2017". À l'époque, "le prix du litre d'essence est à 1,40 euros. Aujourd'hui, on est aux alentours de 2 euros", poursuit Jérôme Fourquet qui assure que la "question du pouvoir d'achat est centrale".

Alors que les prix sont bien plus élevés, pourquoi les ronds-points ne sont pas bloqués actuellement ? Lors de la crise des "gilets jaunes", "le déclencheur avait été une taxe", rappelle le politologue. Le gouvernement a "sans doute été échaudé par ce qui c'était passé" et a alors mis en place un panel de mesures pour aider les Français : une ristourne de 15 centimes ainsi qu'un bouclier sur l'énergie avec le gel du prix du gaz et de l'électricité. Autre explication avancée par Jérôme Fourquet : "Même si une partie des Français s'intéressent assez peu à cette campagne, ils considèrent pour autant que c'est un moment important."