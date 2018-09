publié le 13/09/2018 à 12:20

Il y a un an, le 6 septembre 2017, l’ouragan Irma dévastait les Antilles françaises, et notamment les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. L’ouragan, de catégorie 5, a tout balayé tout sur son passage avec ses vents de 380 km/h.



Bilan : 11 morts, plus de 25.000 sinistrés et des dégâts considérables, estimés à près de 2 milliards d’euros. Un an plus tard, seules 35% des reconstructions ont été effectuées et les stigmates de la catastrophe sont encore visibles partout, dans les rues comme sur les visages.

En évoquant le cyclone, certains ont bien du mal à retenir leurs larmes quand d’autres peinent à joindre les deux bouts après avoir tout perdu. Certains habitants de l'île ont des litiges avec leurs assurances qui les empêchent de démarrer toute reconstruction et on estime à 60% les habitants de Saint-Martin qui n'étaient même pas assurés... C'est le cas de Gérard et Léonie, un couple dont le rêve d'une retraite paisible sous le soleil s'est fracassé en même temps que leur catamaran sous la force des vents.



Le rythme des réparations est également ralenti par les dégâts subis par les infrastructures elles-mêmes indispensables pour mener les travaux. Selon les experts, il faudra encore au moins deux ans et deux milliards d’euros pour reconstruire ce coin de paradis malmené.