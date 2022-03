Présidentielle 2022 : Macron explique pourquoi il a refusé de débattre avec ses concurrents

Pourquoi ne pas se plier à l'exercice du débat avec les autres candidats à l'élection présidentielle ? La question a été posée à Emmanuel Macron, lors de sa conférence de presse ce jeudi 17 mars. Le candidat y a détaillé pendant de longues heures son programmes et les principales mesures qu'il compte exposer aux Français.

"Ni notre Constitution, ni nos usages ne disent que le débat entre tous les candidats avant le premier tour serait la règle ou la bonne manière de confronter les bonnes idées démocratiques", a répondu le président-candidat.

Et d'ajouter : "Débattre avec des journalistes ne me semble pas plus infamant ou moins éclairant que de débattre avec les autres candidats". Emmanuel Macron a précisé qu'il ne comptait pas changer de stratégie à moins d'un mois de l'élection présidentielle.