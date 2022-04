Résultats présidentielle 2022 : "Un immense honneur", pour Brigitte Macron

Emmanuel Macron a été réélu par les Français ce dimanche 24 avril, à 58,5% des voix selon les estimations de Harris Interactive et Toluna pour M6 et RTL. "C'est un immense honneur qu'on mesure tous les jours, que j'ai mesuré depuis cinq ans, et je suis prête encore pendant cinq ans", a affirmé Brigitte Macron au micro de France Info.

"Je pense qu'on a tous la volonté que les choses changent (...) peut-être que c'est maintenant, en tout cas, c'est ce que je souhaite de tout mon cœur. Je sais qu'on peut, et je suis tellement contente pour lui, parce que j'ai vécu ces cinq ans (...) de travail. (...)" a-t-elle déclaré. Brigitte Macron a assuré que son époux "a une ambition pour la France, je sais où il veut aller et il va tout faire pour y aller. J'espère qu'on va le comprendre et j'espère qu'on va le suivre. J'ai une immense confiance en lui".

L'épouse du président était arrivée au Champ de Mars main dans la main avec Emmanuel Macron. Ils étaient entourés de jeunes et d'enfants.