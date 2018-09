publié le 30/09/2018 à 10:02

Il y a un an, l'ouragan Irma dévastait les Caraïbes et notamment les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélémy, dans les Antilles. Bilan : 11 morts, plus de 25.000 sinistrés et des dégâts considérables, estimés à près de 2 milliards d’euros.



Mais où en est la reconstruction, douze mois plus tard ? En visite à Saint-Martin, le président de la République a laissé échapper sa colère. "Ce n'est pas normal, compte-tenu des moyens que nous avons mis. La mobilisation de toute la nation a été exemplaire, des gens ne prennent pas leurs responsabilités", a lancé Emmanuel Macron après avoir constaté d'importants retards.

Des propos confirmés par Annick Girardin, ministre des Outre-mer et présente aux cotés du chef de l'État. "L'État était présent au moment de l'urgence, 3.000 personnes sont venues sur ce territoire. L'État, financièrement a été au rendez-vous : 500 millions d'euros ont été mis sur la table pour aider les entreprises, les collectivités et les citoyens de Saint-Martin", a-t-elle rappelé sur RTL ce dimanche 30 septembre.

Il faut aller beaucoup plus vite (dans la reconstruction, ndlr) Annick Girardin Partager la citation





Selon la ministre, le chef de l'État vise dans sa déclaration les entreprises qui ne vont pas assez vite. "Des marchés publics ont été attribués sauf que les entreprises qui ont eu ces marchés, ce sont les mêmes et elles se permettent de décider elles-mêmes à quel rythme elles vont travailler, ce qui n'est pas admissible. Il faut aller beaucoup plus vite", demande Annick Girardin.