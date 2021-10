Programme, candidature, sondages... Marine Le Pen est l’invitée exceptionnelle du "petit déjeuner de la présidentielle". La candidate lancée dans la course à l'Élysée multiplie les déplacements sur le terrain. Une façon "de faire connaître une autre facette d'elle", explique son entourage.

Selon notre sondage BVA pour Orange et RTL, Marine Le Pen serait "en mesure de se qualifier pour le second tour", avec 24 à 25% des intentions de vote si Éric Zemmour ne se présenterait pas à l'élection.



Compliqué d’évoquer la campagne de Marine Le Pen sans mentionner l’effet Zemmour. Effet médiatique ? Phénomène politique ? La candidate a en effet dû modifier son agenda afin d'accélérer sa campagne et contrer le polémiste. Dans l’entourage de la candidate, on minimise l’impact du polémiste sur le score du Rassemblement national, tout en restant attentif aux débats soulevés par Éric Zemmour.

Suivez en direct l'interview de Marine Le Pen

7h49 - Place à la politique, que pense Marine Le Pen des sondages qui notent une fragilité de son électorat face à Éric Zemmour ? "Je suis convaincue que je serai la mieux placée. C'est la raison pour laquelle le Rassemblement national a décidé de me confier le soin d'être la candidate. Personne n'a souhaité présenter sa candidature à ce moment-là".

"Je suis convaincue d'être la mieux placée, répète-t-elle. La valse des sondages et la course des petits chevaux qui amusent énormément les journalistes à six mois de la présidentielle ne veut pas dire grand chose. Dans l'ensemble des études d'opinions depuis quatre ans, je suis donnée au second tour face à Emmanuel Macron (...) Je peux et je vais gagner cette élection présidentielle"

7h48 - Sur l'immigration, Marine Le Pen prend le cas d'une personne qui travaille en France. "Vous y avez été autorisé. Avec moi, les critères seront plus difficiles, plus exigeants. Si vous restez au chômage, au bout d'un an, il faudra que vous repartiez chez vous. Si vous êtes au chômage au bout d'un an, c'est qu'il n'y a pas de travail pour vous", détaille-t-elle.

7h44 - "Je rends de l'argent aux Français parce que je pense que les Français n'y arrivent plus", déclare-t-elle, sans préciser davantage sa méthode. Elle indique vouloir "arrêter toutes nouvelles construction de parc éolien et je lance un grand chantier pour les démonter. Je ne suis pas Emmanuel Macron, j'ai des positions claires, j'ai des convictions. Je ne change pas, je dis à l'avance ce que je ferais parce que j'y crois". Marine Le Pen veut aussi construire les 6 EPR prévus.

7h41 - Interrogée sur le coût des premières propositions annoncées, Marine Le Pen assure : "Je ne vais pas dépenser un centime de plus. Je n'augmente pas les impôts et je ne fais pas plus de dette". Elle ajoute vouloir réserver les allocations familiales "exclusivement aux Français".



7h40 - Les Français s'inquiètent pour leur pouvoir d'achat. Ce sujet est le deuxième thème de préoccupation des Français, selon notre sondage BVA pour Orange et RTL. Marine Le Pen propose d'augmenter les revenus des Français de 200 euros par mois.

"30 millions de ménages en France avec 2.400 euros par mois, cela fait 72 milliards par an, où trouvez-vous cet argent ?", interroge François Lenglet. Réponse de Marine Le Pen : "Je vous l'expliquerai tout au long de la campagne", élude-t-elle.



La candidate à l'élection présidentielle a indiqué que "le plein 40 litres de gasoil baisse de 8 euros, en passant la TVA de 20 à 5,5%", explique-t-elle en ajoutant qu'elle veut aussi appliquer cette mesure à l'électricité et au gaz.

7h38 - Le gouvernement planche sur la prolongation du passe sanitaire. Selon Marine Le Pen, "l'épidémie est vraiment à un niveau extrêmement bas". "Est-ce que les mesures comme le passe sanitaire sont proportionnées ? Il faut supprimer le passe sanitaire. On ne peut pas vivre dans un État de droit exceptionnel, de façon permanente", ajoute-t-elle.



Sans pour autant qualifier le passe sanitaire de décision "liberticide", Marine Le Pen "s'inquiète" de voir que cet outil pourrait être prolongé pour les six prochains mois. "Cela inclus la campagne présidentielle et les élections législatives. Je me pose la question de savoir si cette pression que le gouvernement veut absolument maintenir n'a pas pour vocation de faire passer le vote par correspondance", explique-t-elle

7h36 - L'interview débute.



7h20 - Bonjour à tous et bienvenue dans ce live consacré au "petit déjeuner de la présidentielle" organisé avec Marine Le Pen.