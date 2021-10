Enseignante agressée en Seine-et-Marne : trois lycéens en garde à vue

Trois lycéens ont été placés en garde à vue lundi 11 octobre, en lien avec la vidéo virale de l'agression d'une enseignante en Seine-et-Marne, violemment projetée au sol vendredi par un élève dans des circonstances encore floues, a rapporté le parquet de Melun. Il s'agit de "celui qu'on voit sur la vidéo et ceux qui ont filmé", a indiqué à l'AFP la procureure de Melun Béatrice Angelelli. Le principal mis en cause est majeur, les deux autres mineurs.

Publiée sur les réseaux sociaux et vue plus de 1,6 million de fois lundi, l'enregistrement montre un jeune homme défier la professeure en plein cours dans un lycée de Combs-la-Ville. Debout face à la porte de la classe, il lui ordonne de se décaler pour pouvoir sortir : "Wallah, poussez-vous !", menace l'élève avant de tirer violemment la porte et projeter l'enseignante à terre.

Suite à un dépôt de plainte de l'enseignante, le parquet de Melun a ouvert lundi une enquête pour violences avec circonstances aggravantes, puisque celles-ci ont été commises envers un enseignant et dans un établissement scolaire. L'enquête a été confiée au commissariat de Melun.