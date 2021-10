Présidentielle 2022 : Marine Le Pen devant Éric Zemmour, selon notre sondage

Si Emmanuel Macron ressort favori pour la prochaine élection présidentielle, Marine Le Pen devancerait de justesse son rival Éric Zemmour, d'après le dernier sondage BVA en partenariat avec RTL et Orange. Avec environ 16,5% des intentions de vote, la présidente du Rassemblement national serait ainsi talonnée par le polémiste qui réunirait environ 13,5% des votes.

Plus en détail, Marine Le Pen est créditée de 16 à 17% des intentions de vote dans l'hypothèse d'une candidature du journaliste-polémiste, toujours pas déclaré dans la course à l'Elysée. Malgré les nombreux scandales provoqués par ses propos, Éric Zemmour pourrait rassembler entre 13 et 14% des voix. D'après cette étude, le "presque-candidat" attirerait environ un quart des électeurs LR, un quart des sympathisants RN et plus d'un tiers des soutiens du parti Debout La France.

Vers un second tour pour le RN ?

En revanche, si ce dernier ne se présente pas à l'élection suprême, prévue en avril 2022, la cheffe du parti d'extrême-droite serait "en mesure de se qualifier pour le second tour", avec 24 à 25% des suffrages. Enfin, on notera que le socle électoral de Mme Le Pen semble être "le plus solide" puisque 80% de ses électeurs se disent "sûrs de leur choix".

Du côté de la droite, Xavier Bertand recueillerait 12 à 15% des voix devant Valérie Pécresse (10 à 12%). Enfin, le sondage reflète une "gauche émiettée pour ne pas dire en miettes" : le chef de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, et l'écologiste Yannick Jadot arriveraient à égalité avec seulement 8 à 8,5% des suffrages.

Ce sondage a été réalisé sur la base d'un échantillon de 1.503 personnes inscrites sur les listes électorales "issues d’un échantillon représentatif de 1.673 Français âgés de 18 ans et plus". Les résultats d'intentions de vote "ne constituent pas un élément de prévision" exacte des résultats électoraux.