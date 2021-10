Présidentielle 2022 : Éric Zemmour, élément perturbateur au sein du clan Le Pen

Marine Le Pen est-elle la mieux placée pour faire gagner son camp en 2022 ? La question dérange dans les rangs du Rassemblement national. D'autant plus quand elle est soulevée par Marion Maréchal.

Sur CNews, l'ancienne députée FN du Vaucluse a indiqué que "ce qui est sûr c'est que, peut-être, faudra-t-il se poser la question à un moment donné de savoir qui est le mieux placé". Consciente de la portée de sa déclaration, Marion Maréchal a précisé que "cela la campagne, le temps le diront, mais il est évident qu'en ayant deux candidatures, les choses m'apparaissent un petit peu plus compliquées".

Les derniers sondages placent le polémiste entre 17 et 18% des intentions de vote, tandis que la candidate du RN est située entre 15 et 16%. Marine Le Pen a d'ailleurs réagi aux propos de sa nièce sur BFMTV : "Il s'intéresse assez peu, en tout cas si j'en crois ses déclarations, aux fins de mois des Français et moi j'ai une sensibilité sociale qui est plus importante incontestablement". La députée RN du Pas-de-Calais ne se dit "pas inquiète par conviction et pas inquiète par expérience".

Un front commun Zemmour-Maréchal ?

Les sondages et le lancement de la recherche de parrainages du côté du polémiste instillent le doute parmi les troupes lepéniste. Éric Zemmour a répété à plusieurs reprises son raisonnement élaboré depuis plusieurs années, indiquant que Marine Le Pen ne pourra jamais offrir la victoire à son parti.

Les déclarations de Marion Maréchal s'inscrivent ainsi dans la lignée de celles prononcées par Éric Zemmour. Cette situation refroidie un peu plus les relations entre Marine Le Pen et sa nièce. "Elles ont des relations qui sont par nature compliquées et elles le seront pour toujours", commente un proche de la candidate.

Les relations se sont crispées à mesure qu'Éric Zemmour a gagné des points dans les sondages. En septembre dernier, lors d'une rencontre de la droite identitaire à Budapest en Hongrie, Marion Maréchal reconnaissait toute la complexité de sa situation. "C'est un peu délicat pour moi, je partage beaucoup de points de vue des deux", déclarait-elle.

Je ne m'aventurerai pas à dire que le scénario du deuxième tour est joué Marion Maréchal, le 23 septembre 2021

Et d'enfoncer le clou pour la candidate du RN : "Tout peut arriver dans une campagne présidentielle. Il est intéressant de voir que les scénarios annoncés peuvent être parfois remis en cause. Je ne m'aventurerai pas à dire que le scénario du deuxième tour est joué". Sous cette déclaration se cache l'évocation que Marine Le Pen puisse ne pas accéder au second tour de l'élection présidentielle. Jean-Marie Le Pen, aussi, pourrait être tenté de voter Éric Zemmour à la présidentielle. Dans Le Monde, l'ancien président du FN n'exclut pas cette option s'il dépassait le score de sa fille.

Marine Le Pen n'avait pas laissé passer l'occasion de lui répondre et le ton est tout aussi..; glaçant. "Marion, qui s'est éloignée de la vie politique, n'a peut-être plus les capteurs nécessaires. Cet éloignement lui fait penser que l'agitation médiatique correspond à la réalité politique, je ne le crois pas", a-t-elle ironisé. Quelques semaines plus tard, le RN est passé à l'offensive contre Éric Zemmour. Mais officiellement, ce "moment Zemmour" "ne bouscule pas notre agenda", à en croire le président du RN Jordan Bardella.