Marine Le Pen pourrait-elle se retirer si son rival à droite de la droite, Éric Zemmour, se trouve dans une meilleure position pour remporter l'élection présidentielle de 2022 ? Le polémiste n'est pas encore officiellement candidat, mais les derniers sondages le placent quelques points seulement derrière la candidate du Rassemblement national.

"Je suis convaincue d'être la mieux placée", a assuré Marine Le Pen au micro de RTL. "La valse des sondages, les courses de petits chevaux à six mois de la présidentielle, ne veulent pas dire grand-chose", estime-t-elle.

La députée note que plusieurs études d'intentions de vote "depuis quatre ans et demi" la placent au second tour face à Emmanuel Macron avec "entre 45 et 47%" des voix. "Je peux et je vais gagner cette élection présidentielle", conclut Marine Le Pen.