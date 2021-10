Présidentielle 2022 : Emmanuel Macron grand favori de l’élection, selon notre sondage

Le président Emmanuel Macron "en tête du premier tour quel que soit le cas de figure". D’après un sondage BVA en partenariat avec RTL et Orange, le chef de l'État peut compter sur son socle électoral à l'approche de l'élection présidentielle prévue en avril 2022 : Emmanuel Macron remporterait même davantage de soutiens qu’en 2017.

Selon les données récoltées, si le scurtin intervenait aujourd’hui, le président sortant recueillerait 26 à 28% des intentions de vote "dans l’hypothèse d’une candidature d’Éric Zemmour et Marine Le Pen". Dans le cas où le polémiste ne serait pas candidat, Emmanuel Macron réunirait un peu plus de voix : entre 28 et 30% des suffrages.

S'il retrouve en 2022 une bonne partie des électeurs qui avaient voté pour lui en 2017, Emmanuel Macron rassemblerait également derrière lui environ "un quart des électeurs de Benoît Hamon" et "plus ou moins un tiers des soutiens de François Fillon". Enfin, l'étude souligne un socle électoral "robuste" du côté du Marcheur, puisque parmi les personnes sondées qui ont l'intention de voter pour lui, entre 72% et 81% se déclarent "sûrs de leur choix".

Marine Le Pen en bonne posture pour un second tour

En ce qui concerne les autres candidats, dans le cas où Éric Zemmour ne se présenterait pas aux élections, Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national, serait "en mesure de se qualifier pour le second tour", avec 24 à 25% des intentions de vote. À droite, Xavier Bertand recueillerait 12 à 15% des voix devant Valérie Pécresse (10 à 12%). Enfin, le leader des Insoumis Jean-Luc Mélenchon, et l'écologiste Yannick Jadot arriveraient à égalité avec 8 à 8,5% des suffrages.

Ce sondage a été réalisé sur la base d'un échantillon de 1.503 personnes inscrites sur les listes électorales "issues d’un échantillon représentatif de 1.673 Français âgés de 18 ans et plus". Les résultats d'intentions de vote "ne constituent pas un élément de prévision" exacte des résultats électoraux.