Marine Le Pen évoque sur RTL "sa passion" pour l'élevage de chats

"C'est une passion" : c'est ainsi que Marine Le Pen, candidate à l'élection présidentielle de 2022 pour le Rassemblement national, est revenue, au micro de RTL, sur son intérêt et son travail dans le secteur de l'élevage de chats.

La députée explique avoir six chats, qu'elle emmènerait avec elle à l'Élysée si elle était élue en avril prochain. Celle-ci a confirmé être devenue "éleveuse de chats". "J'ai passé un examen pour le faire le mieux possible. C'est une passion (...), on peut faire de la politique en ayant un métier, ou une passion dont on fait son métier", note-t-elle.

Elle assure cependant que le fait d'avoir passé un examen pour devenir éleveuse n'était pas un moyen de préparer sa reconversion et se retirer progressivement du monde politique. "Si je ne suis pas élue, je continuerais à faire de la politique et j'aurais toujours mes chats", tranche-t-elle.