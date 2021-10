Présidentielle 2022 : "Il faut supprimer le passe sanitaire", assure Marine Le Pen sur RTL

C'était l'un des thèmes centraux de sa rentrée politique. Au micro de RTL, la candidate du Rassemblement national à l'élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen, a réitéré son opposition au maintien du passe sanitaire. "Il faut supprimer le passe sanitaire", réclame-t-elle. "L'épidémie n'est pas derrière nous mais elle est à un niveau extrêmement bas", a-t-elle assuré, interrogeant la "proportionnalité" de la mesure.

"On ne peut pas vivre dans un État de droit exceptionnel de façon permanente", s'est insurgée la députée. Elle regrette également la durée prévue de cette mesure : "on décide de ça pour 6 mois, ce qui inclut la campagne et les élections présidentielle et législatives". Selon elle, il pourrait s'agir d'une mesure pour instaurer le vote par procuration.

Ce mercredi 13 octobre, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a annoncé que le passe sanitaire pourrait être prolongé jusque fin juillet 2022, "seulement si c'est nécessaire" et dans le scénario où la situation sanitaire ne s'améliorait pas.