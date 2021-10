Présidentielle 2022 : Marine Le Pen veut "démonter" les éoliennes

Invitée de RTL matin, la candidate du Rassemblement national à la présidentielle 2022, Marine Le Pen, a fait part de son souhait de lancer un projet afin de "démonter" tous les parcs éoliens.

"Je rends de l'argent aux Français parce que je pense que les Français n'y arrivent plus", a affirmé Marine Le Pen. La candidate à la présidentielle 2022 a également indiqué vouloir "arrêter toute nouvelle construction de parc éolien" lancer "un grand chantier pour les démonter". "Je ne suis pas Emmanuel Macron, j'ai des positions claires, j'ai des convictions. Je ne change pas, je dis à l'avance ce que je ferais parce que j'y crois".

Alors qu'Emmanuel Macron a dévoilé son plan d'investissement de 30 milliards d'euros mardi 12 octobre, qui concernait notamment ses ambitions énergétiques, la candidate RN a affirmé au micro de RTL : "Les subventions considérables que l'on accorde à l'énergie intermittente, éolien et photovoltaïque, c'est entre 6 et 7 milliards d'euros par an. Moi je supprime les subventions, ce qui va d'ailleurs permettre de restituer aux Français la moitié d'une taxe qu'ils payent sur leur facture d'électricité. Il faut qu'ils regardent en bas de leur facture, il y a marqué CSPE. Cela représente 16% de leur facture. C'est considérable. On peut baisser de moitié cette taxe. Il y a toute une série de choses sur lesquelles je vais intervenir pour faire baisser la pression qui pèse sur les français de leurs dépenses contraintes. Et je vais y arriver."