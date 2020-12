Nouvel An : quelles sont les mesures à respecter cette année ?

publié le 28/12/2020 à 16:24

Le couvre-feu a été exceptionnellement levé pour le 24 décembre, mais il sera en vigueur pour le Nouvel An jeudi 31 décembre. Le réveillon sera d'ailleurs sous haute surveillance, avec "plus de 100.000 gendarmes et policiers mobilisés", selon le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.

Le risque : voir l'épidémie flamber en cas de trop nombreux regroupements de personnes. Les autorités sanitaires et de nombreux responsables politiques en appellent donc à la responsabilité des Français pour limiter leurs contacts. Si la situation épidémique "devait s'aggraver", le ministre de la Santé a prévenu qu'un troisième confinement ne serait pas exclu.

En pratique, il ne sera pas possible de circuler à partir de 20 heures et jusqu'à 6 heures du matin, sauf pour les quelques exceptions au couvre-feu comme le travail, les soins, ou encore pour les besoins des animaux de compagnie

Prudence et gestes barrières de mise

Il sera toujours possible de se déplacer entre les régions. D'ailleurs, si votre train arrive après 20 heures, vous pourrez toujours rejoindre votre lieu de résidence avec une attestation dérogatoire et votre billet.

Le soir de la Saint-Sylvestre, n'espérez donc pas pouvoir célébrer la nouvelle année dans la rue ou un lieu public : "les fêtes sauvages ou les rassemblements intempestifs" seront punis d'une amende de 135 euros par personne.

Vous pourrez en revanche vous rendre chez des amis avant 20 heures et y passer la nuit puisque "les fêtes à caractère privé organisées dans les domiciles ne peuvent pas être interdites", rappelle le site de la préfecture d'Île-de-France.

La prudence et les gestes barrières restent de mise le soir du réveillon, même si, sur une propriété privée, personne ne peut vous obliger à les respecter. Comme pour Noël et tout rassemblement en période d'épidémie, il vaut donc mieux aérer les pièces, porter le masque, se laver les mains régulièrement et respecter le distanciation physique. Mieux vaut éviter aussi de se rassembler à plus de six à table.