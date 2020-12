publié le 30/12/2020 à 18:55

Selon un rapport du Centre national du cinéma (CNC) publié ce mercredi, seulement 65,10 millions d’entrées ont été enregistrées en France, contre 213,07 millions en 2019. Et ce n'est pas l'annonce du gouvernement de ce mercredi qui va redonner le sourire aux exploitants. "À ce stade, il semble très peu probable" que les salles de spectacle, les lieux culturels, les théâtres et les cinémas, "puissent rouvrir" le 7 janvier en raison du niveau des contaminations au Covid-19, a affirmé le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal.

"On a toujours eu une problématique de surprise depuis mars mais là on a bien compris que toutes les annonces pouvaient être compliquées avec le 31 janvier. Il faut mieux rouvrir et bien discuter pour trouver une bonne date pour que les gens aient le temps de s'organiser. Cela ne sert à rien de rouvrir avec un couvre-feu. Pour une fois on s'y attendait", confie Jocelyn Bouissy, le directeur général des cinémas CGR.

Même s'il "s'y attendait", il souligne l'urgence de rouvrir pour les vacances de février : "Il faut absolument qu'on sauve les vacances de février. Les couvre-feux sont très problématiques, on ne peut pas continuer à accumuler les pertes. La jauge on s'habitue, le protocole sanitaire est avéré, il n'y a jamais eu de cluster dans un cinéma donc on a tellement de revenir qu'on va se satisfaire de cette jauge. On ne peut pas sacrifier la culture comme on le fait depuis des mois et des mois", fustige Jocelyn Bouissy, indique que son groupe "a mangé 20 ans de trésorerie".