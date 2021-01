Nouvel An : attention à ne pas reprendre la route après un réveillon trop arrosé

publié le 31/12/2020 à 18:01

Fêter le réveillon à domicile n'est pas interdit, mais les autorités recommandent de limiter le nombre de convives à six. Le gouvernement tentent d'éviter une flambée de l'épidémie : couvre-feu à partir de 20 heures, 100.000 policiers et gendarmes mobilisés pour le faire respecter et contrôles multipliés entre la soirée de ce jeudi 31 décembre et le lendemain matin.

Avec le couvre-feu, beaucoup d'automobilistes vont être tentés de prendre le volant le lendemain du réveillon dès 6 heures. Cependant attention, les effets de l'alcool mettent longtemps à s'atténuer. Selon Anne Lavaud, déléguée générale de la Prévention routière, quelques heures de sommeil ne suffisent pas toujours à éliminer les excès. "Après le dernier verre, l'alcoolémie continue de monter pendant environ une heure. Si on a consommé trois verres, il va falloir attendre trois heures pour éliminer le dernier", explique-t-elle.

L'autre risque concerne la consommation de stupéfiants. Les forces de l'ordre peuvent détecter des traces de drogue dans le sang qui remontent à trois semaines. Selon Anne Lavaud, "une personne qui a consommé des stupéfiants va croire qu'il peut reprendre le volant car il n'a plus de sensations. Or, s'il est contrôlé ou s'il est responsable d'un accident, il peut avoir de très gros problèmes avec son permis". Avec l'assurance aussi, puisque cela constitue un motif valable pour la résiliation d'un contrat.



La Prévention routière met en garde : mélanger alcool et drogue multiplie les risques d'accidents par 14.