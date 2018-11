Anne Hidalgo veut que l'environnement soit enseigné "dès la maternelle"

publié le 28/11/2018 à 11:40

"De la maternelle à l'université, sans oublier les grandes écoles", Anne Hidalgo estime "impératif" d'inscrire l'éducation l'environnement dans le système scolaire français. Dans une tribune publiée sur LeHufPost, la maire de Paris met en garde contre une mesure cosmétique.



La sensibilisation au respect de l'environnement doit être enseignée dès le plus jeune âge, "non pas comme une option, une coquetterie, ou un petit supplément d'âme. Mais comme l'âme elle-même de la formation", écrit-elle.

Selon la maire de Paris, "il est donc urgent d'intégrer sans attendre dans les programmes de ces établissements un cursus pluridisciplinaire autour de l'économie du moindre impact sur l'environnement et le climat - de donner à la nature des exploitants et non des exploiteurs. De cette évolution nous pouvons attendre une protection efficace et quotidienne de l'environnement, mais également une nouvelle révolution industrielle".