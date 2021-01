Nouvel An à Paris : quelles seront les stations de métro fermées ?

publié le 31/12/2020 à 04:20

Cette Saint-Sylvestre ne sera définitivement pas comme les autres. Alors que le couvre-feu reste en vigueur de 20h jeudi jusqu'à 6h vendredi, de nombreuses stations et lignes de métro seront fermées à Paris. De plus, une attestation sera obligatoire pour circuler.



"Tout rassemblement de personnes sera donc interdit et les motifs de sortie strictement limités et soumis à la détention d'une attestation", rappelle la préfecture de police. Afin de faire respecter la mesure de couvre-feu "le préfet de police a demandé à la RATP de réduire très sensiblement son offre de transports publics tout en assurant une offre minimale pour les personnes ayant un motif pour se déplacer, en particulier ceux qui travaillent", rappelle Le Parisien.



En effet, seules les lignes 1, 2, 4, 6, 8, 9, 13 et 14 du métro fonctionneront à compter de 21h et jusqu'à la fin de service "entre minuit et 1 heure", avec un train toutes les 15 minutes. Les lignes 3, 3 bis, 5, 7, 7 bis, 10, 11 et 12 ne circuleront que jusqu'à 20h30 environ (dernier départ à 20h).



Concernant les RER, trains de banlieue, tram et bus, "ils fonctionneront selon les horaires habituels des soirs de couvre-feu", ajoute la préfecture. Les RER A et B circuleront jusqu'à 1h du matin, avec une fréquence de 15 min environ à compter de 21 heures. L'ensemble des lignes des tramways et bus qui desservent les hôpitaux circuleront jusqu'à 1h du matin.

Concernant les autres lignes, environ un bus ou tram sur deux après 21h dans la limite de 30mn d'intervalle pour les lignes ne desservant pas d'hôpitaux.

La liste des stations fermées ce 31 décembre

Métro 1 : Champs Elysées Clemenceau - Franklin Roosevelt - George V - Argentine - Charles de Gaulle Etoile - Concorde - Tuileries - Palais Royal.



Métro 2 : Charles de Gaulle Etoile - Ternes - Victor Hugo - Courcelles.



Métro 4 : Odéon - Saint-Germain des Prés - Saint-Sulpice.



Métro 6 : Charles de Gaulle Etoile - Trocadéro - Kléber - Passy - Bir Hakeim - Boissière.



Métro 7 : Palais Royal.



Métro 8 : Concorde - Invalides - Madeleine - Ecole Militaire - La Tour Maubourg.



Métro 9 : Franklin Roosevelt - Miromesnil - Trocadéro - Saint-Philippe du Roule - Alma Marceau -Iéna - Rue de la Pompe - Saint-Augustin.



Métro 10 : Odéon - Mabillon.



Métro 12 : Concorde - Madeleine - Musée d'Orsay - Assemblée Nationale - Solférino.



Métro 13 : Champs Elysées Clemenceau - Miromesnil - Invalides - Varenne.



Métro 14 : Madeleine.

RER C : Champ de Mars - Invalides - Musée d'Orsay.