publié le 08/10/2020 à 07:52

Sur des sujets très différents, comme l’IVG, le congé parental, le bien-être animal, les députés dissidents de la majorité embarrassent le gouvernement. C’est une nouvelle forme de frondeurs. Plutôt que de critiquer le gouvernement en permanence, ce qu’ils font quand même un peu, des dissidents d’En Marche choisissent des sujets mobilisateurs et très porteurs dans l’opinion. Ces députés savent qu’ils trouveront une majorité à l'Assemblée et ils placent le gouvernement en porte à faux.

Et aujourd'hui, ça marche. Ils vont parvenir à faire adopter le rallongement du délai maximum de l’IVG de 12 à 14 semaines. Jean Castex n’en voulait pas, "son côté RPR", raille un ministre, Emmanuel Macron non plus, "assez conservateur sur ces sujets de société", selon le même ministre.

Le Président a peur de raviver des fractures bien françaises. Souvenez-vous quand il avait parlé de ceux qui avaient été humiliés par le mariage pour tous. Pour ces questions, le "en même temps" est impossible.

Une façon de faire déjà vue à l'Assemblée

Ces députés dissidents, de plus en plus nombreux, obligent ainsi le gouvernement à agir contre sa volonté. C’est sous leur pression, par exemple, qu’Emmanuel Macron a précipité l’annonce de l’extension du congé paternité ou que Barbara Pompili a fait des annonces sur le bien-être animal.

Ce n'est pas vraiment nouveau cette façon de faire, et d’autres l’ont déjà utilisée dans le quinquennat. Le Républicain Aurélien Pradié a fait adopter une loi contre les violences faites aux femmes alors que la secrétaire d’état Marlène Schiappa, à l’époque, était encore en pleine consultation avec son Grenelle. Marlène Schiappa était ainsi renvoyée au ministère de la parole.

Emmanuel Macron ne fait plus peur

Les députés poussent ainsi le gouvernement à agir. Ils relèvent, par la preuve, le manque de progressisme sur certains sujets d’Emmanuel Macron et du gouvernement. Ainsi, ils font parler d’eux. D’un point de vue politique, cela montre par l’exemple le manque de cohésion de la majorité, le manque d’autorité de Jean Castex à Matignon.

Et cela souligne aussi la baisse d’influence du chef de l’État. Emmanuel Macron ne fait plus peur à des députés qui ne comptent plus sur lui pour être réélus ou qui n’ont pas l’intention d’être réélus. Cette nouvelle fronde ne fera pas capoter le budget ou la loi contre le séparatisme (qui ne s’appelle plus comme ça).

Mais ces dissidents ont trouvé le moyen de faire des coups politiques, certes très opportunistes. Ils font des coups contre le Président et contre le gouvernement.