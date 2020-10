publié le 05/10/2020 à 08:47

Xavier Bertrand est-il en train de réussir son opération présidentielle ? Il est dans une bonne période. Un sondage de l’Ifop pour le JDD le voit faire une percée avec 16% d’intentions de vote, si l’élection présidentielle avait lieu demain.

Il est le mieux placé, toutes configurations confondues, derrière Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Xavier Bertrand est dans une bonne période, car sa famille politique se cherche toujours un champion. Tout le monde semble avoir compris ou intégré que François Baroin n’irait pas.

Les élus Républicains sont donc, c’est assez perceptible, plus sympas avec Xavier Bertrand. Autre signe : le pouvoir est beaucoup moins sympa. Son ami Gérald Darmanin l'a attaqué hier : "Je pense que Xavier a tort de jouer l'élection politique plutôt que d'aider le président de la République". Enfin, les régionales "sa primaire à lui", comme le dit Xavier Bertrand, s’annonce moins difficile qu’il pouvait encore le redouter il y a quelques mois.

Une avance pour 2022 ?

Avec ces signaux positifs, Xavier Bertrand est-il installé en train de s'installer dans le paysage de la présidentielle ? Non. Parce que son équation personnelle et politique restent compliquées.

Comme le dit l’un de ses ennemis chez Les Républicains : "Vous appelez Xavier Bertrand pour lui demander des nouvelles de sa mère, il vous répond qu’il est candidat à la présidentielle..."

Xavier Bertrand a passé son été a effectivement répéter qu’il se préparait et qu’il était plus déterminé que jamais. Être obligé de se rappeler aux bons souvenirs de tout le monde toutes les 3 semaines, c’est rarement bon signe. Comme le confie un proche d’Emmanuel Macron :

"Xavier Bertrand est très prévisible. Son crédo, c’est le populo, souvent populiste qui ressemblerait plus aux Français que Macron". Il mise effectivement sur l’anti-macronisme et que là-dessus.

C’est le Président normal nouvelle version Partager la citation





C’est en quelque sorte une stratégie à la François Hollande en 2012 qui avait tout misé sur le rejet de Nicolas Sarkozy. C’est le Président normal nouvelle version. Tout le monde s’attend d’ailleurs à ce que ses attaques soient de plus en plus virulentes contre la personnalité d’Emmanuel Macron.

Pour le reste, estime un responsable d’En Marche, "l’espace politique que couvre Xavier Bertrand est très proche du notre". Le président des régions des Hauts-de-France pense lui qu’il est déjà en train de conquérir les jeunes et les retraités qu’a perdus Emmanuel Macron.

Ni le candidat de la droite, ni une alternative évidente

Xavier Bertrand ne restera pas le seul candidat anti-Macron d’ici 2022. Et ses arguments : "Je suis vraiment de droite et je suis populaire" risquent d’être un peu courts. Xavier Bertrand le confie : "Les gens n’ont pas besoin de moi pour se faire une opinion d’Emmanuel Macron". Son crédo, c’est plutôt de répondre à une question qui ne se pose pas encore de manière évidente : ferait-il mieux qu’Emmanuel Macron ?



Le président de la région des Hauts-de-France n’a pas encore dégainé une seule idée. Il le sait et c’est ce qu’il promet de faire avec des idées détonantes dans les semaines et les mois qui viennent, pour occuper le terrain encore et toujours. Parce que pour l’instant, Xavier Bertrand n’est encore ni le candidat de la droite ni une alternative évidente.