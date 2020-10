et AFP

publié le 07/10/2020 à 21:03

Ce mercredi 7 octobre, Emmanuel Macron s'est rendu dans les Alpes-Maritimes, au chevet des sinistrés de la tempête Alex. Dans la soirée, le chef de l'État a tenu une interview télévisée à Saint-Martin-Vésubie, commune très touchée par les intempéries. Emmanuel Macron a notamment annoncé que "plusieurs centaines de millions d'euros" allaient être mis sur la table par l'État pour reconstruire, après les dégâts causés par la tempête.

En outre, sera mise en place une "conférence des financeurs", pour que "l'État, la région, le département, la métropole et toutes les communes qui peuvent y contribuent afin que la solidarité nationale et locale se mobilisent", a déclaré le président de la République sur TF1 et France 2.

Le chef de l'État a par ailleurs expliqué que certaines maisons détruites "ne pourront pas être reconstruites à l'identique". "Ce sont des travaux d'aménagement que nous devons mener avec les collectivités", a-t-il ajouté précisant que ces travaux seront longs, "des mois", a-t-il insisté.