À 33 ans, le député du Lot Aurélien Pradié s'est récemment illustré en faisant voter par la majorité une proposition de loi LR contre les violences conjugales. C'est lui qu'a choisi Christian Jacob pour occuper le poste de secrétaire général des Républicains.

Invité de RTL ce mercredi 23 octobre, l'élu du Sud Ouest a tiré les leçons des précédents échecs électoraux de son parti. "Nous manquions d'idées. Voilà des mois que Les Républicains n'ont plus d'idées neuves à proposer au pays. Les Français ne comprennent pas la société que nous voulons bâtir. Expliquons ce que nous avons de différent de la vision injuste et fataliste de la société portée par Emmanuel Macron et alors nous réussirons", affirme-t-il.

"Je le redis vraiment ce qu'il manque à la droite, au pays et au débat démocratique, ce sont les idées", a-t-il martelé. Et pour être audible selon Aurélien Pradié, la droite ne doit pas parler que des questions migratoires ou régaliennes, mais par exemple "des violences conjugales ou des salaires, ce qui fait le quotidien des Français".