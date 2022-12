À écouter Canicule, tornade... Comment le changement climatique a impacté les Français en 2022 ? 00:05:59

Peut-on aisément se plonger dans l'esprit de Noël lorsqu'il fait 26°C dehors ? Difficilement, car les fêtes s'accompagnent historiquement de chocolats chauds, de feu de cheminée... et de neige.

Comme le dit le dicton, le redoux nous a fait passer un Noël au balcon, en dépit de l'ambiance glaciale des semaines précédentes. Cette douceur brutale est assez inhabituelle, mais s'agit-il d'un phénomène nouveau ? Louis Bodin revient sur une année de météo très mouvementée.

La hausse abrupte des températures telle que l'on connait en ce moment est due à la variabilité naturelle du climat. En France, cette situation n'est pourtant pas inconnue. En cause, les nombreuses influences océaniques ou parfois continentales qui parcourent nos régions métropolitaines, telles que la vague hivernale de la mi-décembre. Ces changements peuvent être aussi brutaux que fréquents.

L'année la plus chaude jamais enregistrée

En revanche, il semblerait que pour la France, les températures moyennes de cette année 2022 seront parmi les plus élevées, si ce n'est les plus élevées jamais enregistrées. L'amplitude de variation autour des moyennes de saisons sont certainement en passe de battre des records.

Un cyclone, une tornade, des températures record durant la canicule, un coup de froid intense au mois de décembre, beaucoup de pluie... 2022 a été marqué par des intempéries d'une force et d'une fréquence inédite. Néanmoins, les prévisions pour l'année à venir ne ressembleront sûrement pas à celle qui vient de s'écouler, nous avertit le météorologue Louis Bodin.

N'y a-t-il "plus de saisons" ?

Les quatre saisons existent toujours, à l'image du mois de décembre et un début d'hiver particulièrement froid. Même s'il s'est retiré du territoire, il subsiste non loin, notamment de l'autre côté de l'Atlantique, comme les États-Unis qui subissent des épisodes de neige et de froid intense ces derniers jours.

De notre côté, nous ne sommes pas à l'abri non plus d'un hiver très rigoureux avec des températures particulièrement basses. Dans les prochaines décennies pourtant, il est probable que ce type d'hiver très froid revienne, mais moins fréquemment qu'au siècle précédent. Nos saisons seront préservées, toutefois les températures qui les caractérisent tendent à changer.

Quelles sont les conséquences de ce changement climatique ?

Ces météos extrêmes ont des conséquences visibles sur de nombreux secteurs de notre économie, comme le tourisme, par exemple. Actuellement, alors que la saison hivernale débute, l'inquiétude grandit dans les stations de ski, car la neige se fait attendre. Mais ces températures inhabituelles ont aussi des répercussions sur les récoltes agricoles et autrement sur nous, individuellement.



L'adaptation paraît évidente et la correction inévitable, puisque les enjeux sont connus de tous. Le GIEC, en particulier, nous les donne parfaitement, même si des fourchettes d'incertitudes subsistent dans leurs rapports. Le constat reste pour autant inchangé : notre comportement actuel vis-à-vis de l'environnement n'est plus soutenable.

Huit milliards d'êtres humains sur Terre

De plus, en 2022, nous avons atteint le seuil historique de huit milliards d'êtres humains sur la planète. Dans l'immédiat, nous devons faire appel à la science et à un sens collectif pour que nous puissions nous adapter aux variations du climat. Ou au minima, à cette nouvelle donne en matière de météorologie, afin de vivre au mieux avec cette nature abîmé par nos mains. Reste à savoir si l'année à venir surpassera les records de 2022.