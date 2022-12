Météo : nouveaux records de températures battus le jour de Noël

26.3 degrés à Verdun, 21,3° à Belcaire, 20° à Brive-la-Gaillarde ... Les températures en ce 25 décembre sont frappantes et instaurent, une fois de plus cette année, des records. Si la neige est rare pour la période de Noël et que son absence n'est pas un signe particulièrement inquiétant, les chaleurs de cette fin décembre ont de quoi interroger.

Des records de températures ont été enregistrés à Belcaire, Brive-la-Gaillarde, Chermes et à Grand-Bornand. À Marseille, les habitants se sont même permis de sortir les maillots de bain pour profiter de ces températures dignes du printemps. Une trentaine de personnes se sont même baignées dans une eau à 16 degrés. C'est le 25 décembre le plus chaud depuis au moins vingt ans pour la ville phocéenne.

S'il est important de rappeler que météo n'est pas climat, il est possible de noter une réelle évolution dans la multiplication de ces événements extrêmes. Le docteur en agroclimatologie Serge Zaka note que "le nombre de matinées où la douceur est importante a été multiplié par 5 depuis 1945", tandis que "le nombre d'après-midi où le froid est important a été divisé par 6 depuis 1945".

