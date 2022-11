Quel temps fera-t-il chez vous en 2050 ? Pour sensibiliser le public aux effets du changement climatique, Météo France a mis en ligne "Climadiag Commune", un nouvel outil donnant à voir les projections attendues commune par commune.

"L’urgence climatique est là. Pour rendre leur territoire résilient et agir en conséquence, les élus locaux doivent connaître les évolutions climatiques au plus près de leur terrain. Pour les accompagner dans ces adaptations, Météo-France lance l’outil en ligne Climadiag Commune", peut-on lire sur le site de Météo France.

En quelques clics, cet outil permet d'accéder à une synthèse des évolutions climatiques attendues pour chaque commune et intercommunalité. Les résultats sont proposés selon cinq thématiques : le climat, les risques naturels, la santé, l'agriculture et le tourisme. La période de référence (1976-2005) est comparée aux trois projections du milieu du siècle (2041-2070), selon la valeur médiane attendue, la valeur basse et la valeur haute.

Ainsi, à Paris, par exemple, la température moyenne en été est actuellement de 19,9 degrés. En 2050, elle pourrait être de 21,8 degrés, selon la projection médiane attendue, de 20,7 degrés, selon la valeur basse, ou de 22,9 degrés, selon la valeur haute. L'outil présente aussi l'évolution du nombre annuel de jours de gel, le cumul des précipitations par saison, le nombre de jours par saison avec précipitations, le nombre de jours avec risque significatif de feu de végétation ou le nombre annuel de jours très chauds et de nuits chaudes.

