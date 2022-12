Météo : dans les stations de ski, la neige manque cruellement

Alors que la fin décembre est la semaine la plus fréquentée des stations de ski, ces dernières font face à une pénurie de neige. Une situation que connaît la station d'Ax 3 domaines, située dans l'Ariège. La douceur inhabituelle des températures et la pluie rendent le ski de plus en plus compliqué. Un couloir neigeux a été conservé pour pouvoir rallier la station à ski, au milieu de l'herbe. Un peu plus haut, 30% du domaine est encore ouvert.

"Ce n'est pas souvent que l'on skie dans des conditions comme ça. Le matin, les pistes sont très gelées, puis la neige devient friable et molle. Et surtout : les pistes sont de plus en plus petites" explique une vacancière.

Le directeur d'Ax 3 domaines, Fabrice Esquirol, ne cache pas que le ski est en souffrance cette année : "On arrive à skiotter dans les Pyrénées, mais c'est sûr que ce n'est pas un grand cru... Le ski n'est pas la locomotive économique à laquelle on s'attendait. On vient pour passer de bonnes vacances en montagne, il fait beau tous les jours, le ski est finalement une activité additionnelle."

Avec 15 degrés à l'ombre, certains n'ont pas hésité à troquer leur tenue de skieur contre une autre de randonneur estivale. Mais le redoux a tout de même des conséquences négatives pour l'économie de la station, avec moins de réservations et moins de skieurs.

Le manque de neige à Ax 3 Domaines Crédit : Patrick Isson / RTL

