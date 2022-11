8 milliards d’humains sur Terre : quels pays se peuplent ou se dépeuplent ?

La population mondiale vient de dépasser les huit milliards ! Et 59% de celle-ci habite aujourd'hui en Asie, soit 3 habitants sur 5. Dans les prochaines décennies, la moitié des habitants de la planète vivront dans huit pays seulement. L'Inde sera en première place, devant la Chine, à partir de l'année prochaine. En 2050, les Indiens seront 1,7 milliard.

Mais l’augmentation future de la population mondiale sera surtout portée par le continent africain, notamment par la République démocratique du Congo, l’Égypte, l’Éthiopie, Nigeria et la Tanzanie.

L’Europe est aujourd’hui le seul territoire où la population diminue. Selon les chiffres publiés par l'ONU, elle est en déficit d'un million d'habitants entre 2020 et 2021. En Italie, en Allemagne, en Espagne notamment, il y a plus de décès que de naissances. La fécondité diminue avec actuellement moins de 1,5 enfant par femme cette année.

La Chine va perdre 110 millions d'habitants

Cette baisse atteindra bientôt l’Amérique latine et l’Asie, notamment la Chine. Cette dernière devrait perdre 110 millions d'habitants d'ici 2050, soit une diminution de 8 % de sa population. Et son vieillissement sera spectaculaire : 2 habitants sur 5 auront plus de 65 ans en Chine à la fin du siècle, contre 1 sur 10 seulement aujourd'hui.

Les pays qui ont encouragé la fécondité ont dans l'ensemble échoué. Donc si un pays, d'Europe en particulier, veut conserver sa population, en nombre, elle doit avoir recours à l'immigration.

