Les dégâts sont impressionnants. La Somme, le Pas-de-Calais et l’Eure ont été violemment touchés par une tornade, dimanche 23 octobre, en fin de journée. De puissantes rafales et bourrasques ont balayé le nord de la France - pourtant pas concerné par la vigilance orange de Météo France -, soufflant des dizaines de toitures et déracinant de nombreux arbres. De nombreuses familles se retrouvent ainsi sans toît

Depuis la fin d'après-midi, les pompiers multiplient les interventions, mais pour l'heure, aucune victime n'est à déplorer. Le principal danger actuel est la présence sur la voie publique de nombreux câbles électriques arrachés, mais les techniciens d'Enedis sont sur le pont.



