La canicule a encore tué en France. Cet été, 2.816 morts supplémentaires ont été enregistrées par rapport à une période normale, hors épisode de chaleur, selon un bilan dévoilé lundi 21 novembre par Santé Publique France. Les premières victimes de cet épisode sont les personnes les plus âgées, à partir de 75 ans.

Les quatre régions du Sud, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Provence-Alpes-Côte-d'Azur et Auvergne-Rhône-Alpes, cumulent les deux tiers de ces près de 3.000 décès. Le nombre est néanmoins très éloigné des 15.000 décès dénombrés lors de la canicule de 2003. Les plans de prévention, les numéros d'urgence et l'attention particulière portée aux Ehpads et aux personnes âgées isolées ont donc porté leurs fruits.

L'été 2022 est tout de même le plus meurtrier depuis sept ans, assure Guillaume Boulanger, de Santé Publique France. "Depuis 2015, pour presque chaque été, on a un bilan entre 400 et 1.900 décès liés à la canicule", explique-t-il. D'après lui, "l'exposition a été importante cette année et cela se traduit par un impact sanitaire très élevé. C'est ainsi qu'il se place en tête des bilans depuis 2003".

La canicule a aussi fait bondir les recours aux soins cet été avec plus de 17.000 passages aux urgences et 10.000 hospitalisations pour des pathologies en lien avec la chaleur.

