Météo : le manque de neige force des stations de ski à fermer

Les stations de ski pensaient avoir une belle saison devant eux. Si la neige est bien tombée et que les gelées étaient fréquentes la nuit, début décembre, ce n'est plus le cas de ces derniers jours. Le manteau neigeux est quasiment inexistant pour de nombreuses stations de basses altitudes : moins de 2 cm de neige à 1.300 mètres d'altitude dans le Jura et moins de sept centimètres dans le Massif Central.

Du côté des stations de hautes altitudes, le constat est moins sévère, notamment dans le sud des Alpes. Pourtant, le vent du sud-ouest faisant remonter les températures ces derniers jours inquiète les professionnels. Les températures ne semblent pas être prêtes à redescendre, le gel nocturne se fait de plus en plus rare, tout comme les précipitations neigeuses, explique le site Ta météo.

Ainsi, les vidéos montrant des stations de ski dénuées de neige sont légion sur les réseaux sociaux. Nombre de stations ayant ouvert en début du mois de décembre ont été contraintes de fermer leurs portes pour les vacances de Noël, période de forte affluence touristique.

