Inondations, incendies, cyclones... Ce que le réchauffement climatique pourrait provoquer en France

À quoi ressemblera la France si les températures mondiales continuent d'augmenter de manière exponentielle ? Alors que les chefs d'États mondiaux sont actuellement à Glasgow dans le cadre de la COP26 pour essayer de limiter cette hausse à 1,5°C, la topographie de l'Hexagone pourrait radicalement changer en cas d'échec.

Certaines villes côtières pourraient se retrouver les pieds dans l'eau. Avec une augmentation de 4°C, la cathédrale de Bordeaux pourrait être entourée par les flots tandis que certains quartiers de Nice seraient totalement submergés. D'autres zones seraient également menacées comme le Pays basque ou encore la Camargue.

A contrario, l'intérieur des terres serait sujet à des épisodes de sécheresse beaucoup plus réguliers, entraînant, par corollaire, un risque plus important d'incendies et de feux de forêts. Cette situation concerne l'Alsace, la Franche-Comté ou encore la Sologne.

Les massifs montagneux ne seraient pas épargnés par ces changements et les glaciers pourraient perdre jusqu'à plus d'un tiers de leur masse d'ici à 2100. Enfin, les territoires d'Outre-mer pourraient voir la fréquence des cyclones augmenter.