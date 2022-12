Qu’est-ce qu’une "bombe cyclonique", ce phénomène météo qui paralyse les États-Unis à Noël ?

"Ce n'est pas une journée de neige classique, comme lorsque vous étiez enfant." Les États-Unis s'apprêtent à vivre une "tempête comme on n'en voit qu'une fois par génération" en raison d'une bombe cyclonique. De la neige et du blizzard sont attendus dans tout le pays et les températures ressenties pourraient atteindre -55° dans les grandes plaines.

Les services météorologiques américains expliquent que le pays est actuellement touché par une puissante tempête de neige, qui entraîne des températures extrêmement basses et des vents puissants et glacials, en raison d'un vaste front glacial arctique. Et cela forme un vaste cyclone. Aussi, la rapidité et l'ampleur du phénomène ont fait les scientifiques qualifier le phénomène de "cyclogenèse explosive".

Mais les météorologues parlent surtout de "bombe cyclonique", car le cyclone évolue à une telle vitesse que la pression atmosphérique de sa colonne d'air va chuter de manière brutale, vraisemblablement dans la nuit de jeudi à vendredi 23 décembre. Pour Yann Amice, météorologue pour Weather’n’Co, le terme est toutefois un peu exagéré, puisqu'il devrait y avoir un différentiel de cinq hectopascals en un jour, quand il en faut 24 pour parler de "bombe cyclonique".

Le phénomène n'en sera pas moins violent - avec des températures qui vont chuter de 40°C en quelques heures et la formation de blizzard. Aussi, le président Joe Biden a déjà exhorté la population à prendre toutes les précautions possibles pour éviter de se retrouver pris dans la tempête."Ce n'est pas une journée de neige classique, comme lorsque vous étiez enfant. J'appelle tout le monde à respecter les mises en garde locales. Je vous en supplie, prenez cette tempête extrêmement au sérieux, a notamment déclaré le chef d'État américain.

