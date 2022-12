Les températures ont drastiquement chuté ces derniers jours sur l'hexagone et vont continuer à plonger la France dans le froid cette semaine. Météo France a d'ailleurs étendu ce mardi 13 décembre son message d'alerte sur les risques liés à la neige et au verglas, plaçant 33 départements en vigilance orange pour la journée de mercredi.

En effet, en soirée, une perturbation est attendue sur la Bretagne, et les pluies arrivant sur un sol froid prennent un caractère verglaçant. Pour mercredi, Météo-France prévoit une moitié nord confrontée à des gelées nocturnes généralisées entre -4 et 0 degré. Globalement, pour les journées de mercredi et jeudi, "les conditions restent hivernales avec de la neige en plaine et de possibles pluies verglaçantes sur un axe allant de la Bretagne - Normandie au Grand-Est, en passant par la région parisienne", précise l'organisme.

Météo-France parle d’un "épisode de froid notable", car la température moyenne attendue est proche de 1 degré sur le pays, "soit environ 5 à 6°C sous les normales". Cet épisode, qui devrait s'étendre jusqu'à la fin de semaine, inclus des chutes de neige en milieu de semaine, qui peuvent "favoriser un refroidissement plus marqué sur les sols enneigés les jours suivants", précise Météo-France qui prévoit également pour la moitié sud, des températures en hausse en milieu de semaine, avant de baisser à nouveau.

