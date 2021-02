Saint-Valentin 2021 : le menu de Cyril Lignac pour un succulent dîner (ou déjeuner)

publié le 13/02/2021 à 15:02

Pour certains et certaines, la Saint-Valentin est à rayer du calendrier. Fête jugée "commerciale" elle peut même être détestée ou rappeler le souvenir de celle ou celui avec qui vous n'êtes plus... Pourtant si c'est une fête de l'amour, elle permet de célébrer aussi l'amour que vous vous portez.

Que vous soyez en couple ou célibataire, pour cette Saint-Valentin sous couvre-feu, gel hydroalcoolique et masque en tissu, vous pouvez décider d'innover. Et pour se régaler, vous pouvez compter sur Cyril Lignac. De l'entrée au dessert, le chef a ce qu'il faut pour épater votre moitié, votre rendez-vous galant, votre ami et amie, et vous-même bien entendu.

Si vous en avez envie, vous pouvez ajouter une décoration qui change un peu d'un repas de d'habitude et si vous préférez mettre des bougies et des cœurs, faites-le. Après tout, c'est votre Saint-Valentin, faites ce que vous voulez.

Pour ce menu du 14 février, vous pouvez démarrer par une entrée aérienne avec des gougères puis partir sur un plat thaï ou un plat végétarien aux multiples saveurs. Le dessert sera arrosé de rhum autour d'un baba.

Entrée : gougères au fromage

Commençons par verser 150 g d’eau, 150 g de lait (ou des flocons de lait déshydraté), 4 g de sucre, 4 g de sel fin et 130 g de beurre doux. Vous pouvez aussi mettre du beurre demi-sel, ce qui vous dispense de verser le sel fin.

Faites chauffer le tout à feu très doux, c'est important. Hors du feu et d’un coup d’un seul, versez 170 g de farine et remuez. On remet ensuite la pâte sur le feu, jusqu’à ce qu'une légère croûte se forme au fond de la casserole. Hors du feu, versez votre pâte dans un batteur, remuez et ajoutez petit à petit six œufs, jusqu'à ce que vous obteniez une pâte bien élastique et nacrée. Ensuite, vous avez l'embarras du choix : du comté, du gruyère, pourquoi pas des petits dés de jambon coupés très fins.

À l'aide d'une poche à douille, ou simplement d'une cuillère, formez vos gougères sur une petite plaque. On les enfourne à 180 degrés pendant 15 minutes, et à la sortie, on peut râper encore un petit peu de fromage dessus pour les gourmands.

Plat : bœuf thaï bien épicé, sans être trop relevé

Découpez les aiguillettes, mélangez-les, et faites une bonne marinade. Ajoutez de la sauce huitre, de la sauce soja, du miel, et pressez des citrons verts. Mettez de l'huile d’olive pour réaliser cette marinade. Ce qui va permettre de détendre les chairs de la viande, qui va permettre de laisser infuser ces saveurs. Et si on l'aime un petit peu piquant, on met de la sauce sriracha, qui est un piment. Si on n’a pas de sriracha, on peut trouver du tabasco.



On régule la puissance de notre petit sauté. Ensuite, on prépare une poêle avec de l'huile d'olive, on ajoute de l’oignon qu’on fait cuire. Une fois que c’est bien caramélisé, on fait sauter les morceaux de viande. Ajoutez des germes, des petits bâtonnets de carottes, un peu de concombre, du maïs, des légumes, des choux-fleurs, par exemple.



On ajoute au dernier moment de la coriandre ou de la menthe, quelques petites cacahuètes, et on a un super plat complet.



Plat végétarien : légumes "à la Wellington"

On poêle des légumes avec un peu de moutarde, légèrement croquants, on fait une omelette très fine, juste dans une poêle, on prépare des épinards que l'on cuit dans de l'eau et que l'on étale pour enlever l'humidité.



On met les légumes et l'omelette que l'on roule dans un torchon avec les épinards. On serre bien, soit dans du papier film soit dans un torchon, et on met le tout au frigo pour figer un peu. Roulez ensuite la préparation dans une pâte feuilletée et fermez bien les côtés. Il ne vous reste plus qu'à mettre au four 20 minutes, badigeonné de jaune d'œuf, à 200 degrés.

Dessert : un baba au rhum parfumé et moelleux

Prenez 180 grammes de farine, ajoutez 20 grammes de sucre et 4 grammes de sel. Mélangez bien. Puis à côté, délayez 10 grammes de levure boulangère avec 8 grammes de lait. Il faut que le lait ait cette couleur marron de levure.



Ensuite, on verse dans la farine, on pétrit. À côté, on bat deux œufs que l'on met à l'intérieur. On bat jusqu'à ce que la pâte se décolle du crochet. À cela, on ajoute 60 grammes de beurre en trois fois. On laisse ensuite pousser 45 minutes puis on écrase la pâte, on la met dans le moule à baba. On laisse pousser 30 minutes puis on cuit 180 degrés pendant 20 minutes.



On prépare notre sirop : de l'eau, du sucre, de la vanille, des zestes d'orange et de citron puis du rhum. Quand le baba est chaud, on le met directement dedans.