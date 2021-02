L'astuce de Cyril Lignac pour un bœuf thaï bien épicé, sans être trop relevé

publié le 09/02/2021 à 12:20

André, strasbourgeois, voudrait faire une émincée de bavette au thaï, bien épicée, sans être trop relevée. Prenez des aiguillettes de bavette, du poulet ou des crevettes. Vous pouvez très bien varier les plaisirs dans cette manière de cuisiner au thaï.



Découpez les aiguillettes, mélangez-les, et faites une bonne marinade. Ajoutez de la sauce huitre, de la sauce soja, du miel, et pressez des citrons verts. Mettez de l’huile d’olive pour réaliser cette marinade. Ce qui va permettre de détendre les chairs de la viande, qui va permettre de laisser infuser ces saveurs. Et si on l'aime un petit peu piquant, on met de la sauce sriracha, qui est un piment. Si on n’a pas de sriracha, plus communément on peut trouver du tabasco.

On régule la puissance de notre petit sauté. Ensuite on prépare une poêle avec de l’huile d’olive, on ajoute de l’ognon qu’on fait cuire. Une fois que c’est bien caramélisé, on fait sauter les morceaux de viande. Ajoutez des germes, des petits bâtonnets de carottes, un peu de concombre, du mais, des légumes, des choux fleurs par exemple.

On ajoute au dernier moment de la coriandre ou de la menthe, quelques petites cacahuètes, et on a un super plat complet.