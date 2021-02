Les astuces de Cyril Lignac pour réussir un baba au rhum parfumé et moelleux

publié le 01/02/2021 à 09:50

Cyril Lignac donne ses astuces pour réaliser un baba au rhum parfumé, moelleux pour régaler vos invités avec ce dessert traditionnel.

C'est une pâtisserie assez complexe qui demande beaucoup de temps pour le réaliser correctement. C'est le principal d'une pâte à brioche, plus beurrée, plus aérienne. On met 180 grammes de farine, on ajoute 20 grammes de sucre et 4 grammes de sel. On mélange bien. Puis à côté on délaye 10 grammes de levure boulangère avec 8 grammes de lait. Il faut que le lait ait cette couleur marron de levure.

Ensuite on verse dans la farine, on pétrit. À côté, on bat deux oeufs que l'on met à l'intérieur. On bat jusqu'à ce que la pâte se décolle du crochet. À cela on ajoute, 60 grammes de beurre en trois fois. On laisse ensuite pousser 45 minutes puis on écrase la pâte, on la met dans le moule à baba. On laisse pousser 30 minutes puis on cuit 180 degrés pendant 20 minutes.

On prépare notre sirop : de l'eau, du sucre, de la vanille, des zestes d'orange et de citron puis du rhum. Quand le baba est chaud, on le met directement dedans.