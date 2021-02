L'astuce de Cyril Lignac pour réaliser une charlotte au chocolat

publié le 08/02/2021 à 12:00

Comment réaliser une délicieuse recette de la charlotte au chocolat et faire ses boudoirs soi-même.

Déjà, pour la mousse au chocolat, il faut faire fondre 125 grammes de chocolat blanc, avec 10 centilitres de crème liquide. Cela fait la base de la ganache. Juste à côté, on mélange 50 centilitres de crème liquide, avec 30 grammes de mascarpone pour qu’elle ait une belle tenue. On rajoute de la pulpe de vanille et 20 grammes de sucre glace, pas très sucrée car à côté il y a le chocolat blanc.

Et ensuite on mélange la préparation de chocolat blanc avec la crème dans la chantilly. Cela donne une mousse au chocolat blanc. On ajoute des copeaux de chocolat pour faire stracciatella. C’est la base de la charlotte au chocolat. À côté on coupe des poires.

Pour les boudoirs, au bain marie, on met deux œufs que l’on bat avec 50 grammes de sucre, on incorpore 50 grammes de farine délicatement, on les met dans une poche à douille, et on fait les boudoirs à la plaque. Comme des petits éclairs que l’on dresse. Le secret ? C’est de commencer à les cuire au four. On les cuit à 190 degrés, pendant 7 à 8 minutes. Au bout de 5 minutes, ajoutez le sucre glace et remettez-les au four. Ensuite on a plus qu’à monter la charlotte.



