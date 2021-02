Les conseils de Cyril Lignac pour concocter des plats avec un robot de cuisine

publié le 11/02/2021 à 12:25

Les robots connectés s'invitent de plus en plus dans les cuisines. Il faut dire que cet objet constitue une véritable révolution. Dans un monde où tout va toujours plus vite, les robots connectés permettent de concocter des plats succulents en un clin d'oeil. Et un ordinateur intégré au robot contient moult recettes pour satisfaire tous ses propriétaires.

Pour s'assurer de la qualité de ces équipements, Cyril Lignac a essayé de préparer un curry de volaille, sa recette préférée. Il suffit de taper le nom de la recette pour que l'ordinateur liste les ingrédients nécessaires et les proportions à respecter pour chacun d'entre eux. L'affaire est jouée en un tour de main.

Côté dessert, les glaces et sorbets sont particulièrement savoureux. Placez vos fruits congelés dans le robot, accompagnés de sucre glace et de blanc d'oeuf. L'appareil se charge ensuite de mixer et d'émulsionner le tout. Le résultat est garanti.

