Les astuces de Cyril Lignac pour une mayonnaise bien équilibrée

publié le 04/02/2021 à 10:12

Pour réaliser une belle mayonnaise maison, comment s'y prendre ? D'ailleurs, faut-il un fouet électrique ? Cyril Lignac livre ses conseils pour une mayonnaise bien équilibrée.

Il vous faut d'abord un jaune d'œuf avec une cuillère à café de moutarde forte. Montez au fouet avec 15cl d'huile de pépins de raisin. Vous ajoutez un filet de vinaigre, au choix, comme du vinaigre de xérès. Assaisonner de sel et de poivre.

Vous pouvez utiliser un fouet électrique pour une plus grosse quantité de mayonnaise. En fonction des recettes, Cyril Lignac modifie sa préparation de la mayonnaise. Pour une sauce cocktail avec des crevettes, on mélange du ketchup, du citron et du piment d’Espelette. Avec le tartare de bœuf, Cyril Lignac remplace la moutarde par la Savora. Avec le poisson, Cyril Lignac monte sa mayonnaise avec de l’huile d’olive, pour faire une bonne aïoli.

