publié le 09/12/2020 à 11:09

Vous cherchez à préparer des apéritifs maison pour votre dîner de Noël mais vous n'avez pas d'idée... Pourquoi pas des gougères au fromage ? Le mot peut faire peur aux débutants en cuisine parce qu'il s'agit de pâte à chou, mais en réalité, il suffit de suivre des petits conseils simples pour la réussir.

Commençons par verser 150 g d’eau, 150 g de lait (ou des flocons de lait déshydraté), 4 g de sucre, 4 g de sel fin et 130 g de beurre doux. Vous pouvez aussi mettre du beurre demi-sel, ce qui vous dispense de verser le sel fin.



Faites chauffer le tout à feu très doux, c'est important. Hors du feu et d’un coup d’un seul, versez 170 g de farine et remuez. On remet ensuite la pâte sur le feu, jusqu’à ce qu'une légère croûte se forme au fond de la casserole.

Hors du feu, versez votre pâte dans un batteur, remuez et ajoutez petit à petit six oeufs, jusqu'à ce que vous obteniez une pâte bien élastique et nacrée. Ensuite, vous avez l'embarras du choix : du comté, du gruyère, pourquoi pas des petits dés de jambon coupés très fin et même de la truffe hachée, c'est Noël !

À l'aide d'une poche à douille, ou simplement d'une cuillère, formez vos gougères sur une petite plaque. On les enfourne à 180 degrés pendant 15 minutes, et à la sortie, on peut râper encore un petit peu de fromage dessus pour les gourmands.