Les conseils de Cyril Lignac pour des asperges croquantes

publié le 30/03/2021 à 10:44

Comment réaliser une recette gourmande avec des asperges ? Cyril Lignac recommande d'abord de bien cuire les asperges dans un grand volume d'eau bouillante salée. On les pique avec des cure-dents ou la pointe d'un couteau pour qu'elles restent bien croquantes et ensuite on les met dans de l'eau glacée pour bien fixer la chlorophylle et ça stoppe la cuisson.

La recette favorite de Cyril Lignac se fait avec des œufs mollets sortis après 6 minutes de cuisson, coupés et déposés sur les asperges. On prépare une vinaigrette à base de balsamique rouge à laquelle il ajoute de l'huile d'olive, du sel et du poivre et il mélange. On assaisonne les asperges et on pose l'œuf mollet dessus.

On peut aussi consommer les asperges avec des œufs durs hachés, et cela nous fait une garniture avec des échalotes et du persil. Si on veut voyager, on peut préparer une vinaigrette avec de l'huile d'olive et du curry, balsamique blanc et on dépose une cuillère de crème, avec des petits oignons et de la coriandre.

