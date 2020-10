Cyril Lignac vous conseille pour un goûter d'Halloween idéal pour les enfants

publié le 30/10/2020 à 10:47

Au-delà de la fameuse citrouille que l'on peut creuser, vider (d'ailleurs votre primeur pour réaliser cette étape pour vous) et sculpter pour en faire une grosse lanterne comme nos amis d'Amérique du Nord, il y a tout un tas de recettes parfaites pour Halloween. D'ailleurs si vous faites une lanterne-citrouille, de grâce, ne gaspillez pas l'intérieur, profitez-en pour en faire une soupe et envoyer un bon message à vos enfants.

Pour mettre les couleurs d'Halloween (le orange et le noir) sur la table, Cyril Lignac vous conseille un de ses gâteaux préférés : le carrot cake. Ce n'est pas une recette que de prime abord j'aime, je pensais d'ailleurs ne pas l'aimer, explique le pâtissier, et je l'ai fait dans une émission et j'ai été bluffé par le goût. C'est hyper moelleux, c'est délicieux, le goût n'est pas vraiment celui de la carotte.

La base est une pâte à cake avec des œufs, de la farine et du sucre roux. On ajoute un peu d'huile et des carottes râpées. On peut ajouter du croquant avec des noix de pécan, du raisin sec, conseille Cyril Lignac. Ce qui est est très important, c'est : le mélange d'épices. Il vous suffit de prendre un mélange à pain d'épices (cannelle, anis, graine de coriandre, badiane, gingembre, clou de girofle et muscade). On sert ce gâteau avec une crème de type Philadelphia pour la jouer 100% américain. Vous pouvez troquer cette crème pour une chantilly française pour retrouver l'onctuosité.

A l'américaine ou à la française ?

Autre possibilité de plat : la pecan pie. En général, Cyril Lignac aime travailler les noix de pécan en les caramélisant et en les travaillant comme un praliné. Il suffit de faire du caramel, de jeter les noix de pécan dedans. Roulez-les. Laissez refroidir. Mixez le tout jusqu'à ce que la préparation chauffe et vous obtenez une sorte de praliné. Pour la pecan pie, il vous faut une tarte sucrée, une croustade un peu retournée, vous mettez les noix de pécan, de la vanille, sel... Vous retournez la tarte et là vous cuisez ça au four pour obtenir un résultat caramélisé.

Dernière possibilité : la tarte à la citrouille. Un dessert traditionnel américain lié à Thanksgiving. Il y a une crème de base à la citrouille qui va du orange pâle au orange vif. Les Américains ajoutent de la cannelle, de la noix de muscade, des clous de girofle et du gingembre. Mais si vous voulez abandonner l'esprit américain pour revenir aux bases françaises, le chef vous propose de réaliser une pomme d'amour toute simple. Une pomme, un pic, du caramel avec de l'eau et du sucre que l'on porte à 118-120°C. Vous pouvez ajouter du colorant rouge pour le fun et les enfants se régaleront.